Генич заявил, что методы оценки игры от Бубнова устарели

Константин Генич заявил, что методы оценки игры от Александра Бубнова устарели.

© Sports.ru

– Все желания Александра Викторовича – как закон. Ему [в «Коммент.Шоу»] подарили телевизор, чтобы он технико-тактические действия оценивал. И вот он садится вместе со своей супругой Зоей и считает палочки: у кого передача вперед, у кого назад, точная она или неточная.

Это не самая простая работа – смотреть матч и все время нажимать на паузу и помечать действия игроков, чтобы ничего не упустить. Тем более ему уже под 70. И я понимаю эти цифры, но…

– Что с ними не так?

– При всем уважении, в современном футболе они не работают. Сейчас существует огромная база разных цифр: кто где ускорился и какие передачи отдал в какой зоне. Он считает иначе: не с расчетом на результат, а просто какое качество игры выдала команда.

То есть ЦСКА, условно говоря, выиграл у «Рубина» 5:1, а по цифрам, возможно, получается, что по количеству ошибок команда наиграла на двойку. Скажем, один игрок из 15 передач 10 отдал чужому – это двойка.

И в его системе координат это нормально. Качество игры не соответствует итоговому счету на табло, он это хочет донести. Мне такой подход понятен, но принять это сложно. Очень, очень много спорных моментов. Это не работает в 2025 году.

А некоторые сидят и ждут эти цифры. Вот им нравится, когда он произносит слово «двойка». А если это нравится людям, и они этого ждут, то почему это не сделать? – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.