Кьеза официально включен в заявку «Ливерпуля» на матчи ЛЧ

Итальянский форвард «Ливерпуля» Федерико Кьеза официально вошёл в заявку «красных» на матчи Лиги чемпионов, сообщается на сайте клуба.

«Федерико Кьеза включён в заявку «Ливерпуля» на Лигу чемпионов. УЕФА одобрил запрос на включение итальянца в список А «красных» в соответствии с новым регламентом, допускающим замену в случае длительного отсутствия. Кьеза заменит Джованни Леони в списке игроков, допущенных к участию в матчах Лиги, и будет готов к игре с «Галатасараем» на следующей неделе. Арне Слот подтвердил в пятницу, что Леони получил травму передней крестообразной связки во время победы над «Саутгемптоном» в Кубке лиги», — говорится в сообщении.

С сезона-2025/2026 команды единоразово могут включить нового игрока в заявку на Лигу чемпионов, заменив им травмированного футболиста, выбывшего на длительный срок.