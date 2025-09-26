Уэйн Руни прокомментировал эпизод с удалением Экитике за снятую футболку

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о недавнем удалении новичка «Ливерпуля» Уго Экитике. Во время матча Кубка лиги с «Саутгемптоном» (2:1) нападающий снял футболку, празднуя победный гол. За это Экитике получил вторую жёлтую карточку и дисквалификацию на предстоящий матч с «Кристал Пэлас» в эту субботу, 27 сентября.

«Я не защищаю его, ведь это глупо, но мне кажется, что в последнее время с системой VAR и тем, как игроки ждут, прежде чем отпраздновать забитый мяч, увидеть подобное празднование гола по-настоящему круто. Он показывает очень хорошую игру, и сейчас ему и Александеру Исаку предстоит побороться за выход в стартовом составе. Он дал Исаку шанс сыграть и попытаться занять своё место. Так что я уверен, что он просто раздавлен», — сказал Руни на своём шоу.