Генсекретарь РФС высказался об оскорбительном баннере фанатов «Зенита» про Дегтярёва

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался об оскорбительном баннере болельщиков «Зенита» по отношению к министру спорта РФ Михаилу Дегтярёву. Этот баннер был вывешен во время матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1).

«Конечно, подобные плакаты на стадионах совершенно недопустимы. Мне кажется, этот вопрос даже бессмысленно обсуждать. Для нас очевидно, что этот плакат был несанкционированным, под прикрытием большого баннера пытались его вывесить. Насколько я знаю, лица, которые к этому причастны, уже установлены. Если я правильно понимаю, они будут привлечены к административной ответственности», — приводит слова Митрофанова Odds.ru.

«Зенит» был оштрафован на 500 тысяч рублей за указанный баннер.

