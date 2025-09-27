В Госдуме порадовались решению УЕФА не отстранять Израиль

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова призналась, что рада предварительному решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отстранять команды Израиля от международных турниров.

Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«УЕФА поступил правильно, решив не отстранять израильских футболистов. Я против отстранения Израиля в спорте в принципе. А со страной пусть разбираются ООН и политики», — заявила она.

24 сентября стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа. Помощь Израильской футбольной ассоциации оказали дипломаты, руководители ассоциаций и футбольные чиновники, чьи имена не называются. Также на решение УЕФА повлияли американские официальные лица. Они настаивали на том, чтобы руководители УЕФА «не нарушали статус-кво».

При этом 25 сентября появилась информация, что УЕФА готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства своей федерации Израиля. Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета УЕФА, состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров.

В ООН уже призвали УЕФА, а также Международную федерацию футбола (ФИФА) к отстранению Израиля.