"Ахмат" разгромил "Акрон" в матче десятого тура РПЛ

В субботу днем в поединке десятого тура Премьер-лиги "Ахмат" дома крупно победил "Акрон" из Тольятти - 3:0 (1:0). Дубль на счету форварда хозяева Брайана Мансилья. Клуб из столицы Грозного, который тренирует Станислав Черчесов, набрал 15 очков и делит шестое-девятое места в турнирной таблице с московскими "Динамо" и "Спартаком", а также казанским "Рубином".

Сегодняшние соперники - классический пример того, как на длинной дистанции чемпионата любая команда может ярко выстрелить или, наоборот, угодить в кризис. Начавшие сезон с трех поражений подряд во главе грозненцев стал Станислав Черчесов, и с тех пор они трижды выиграли и с только раз сыграли вничью, поднявшись в середину турнирной таблице.

А вот коллектив Заурбека Тедеева, выдав на старте довольно длинную беспроигрышную серию, затем четыре раза подряд уступили, а минувшем туре не удержал преимущество в два гола в поединке с "Рубином". В результате тольяттинцы уже свалились в зону переходных матчей.

Еще, понятно, любопытно, как сложится первая за несколько лет встреча на игровом пространстве Черчесова и форварда гостей Артема Дзюбы, который был особой для Станисласа Саламовича фигурой во времена его руководства сборной России.

Но уже в самом дебюте о национальной команде напомнили не они, а возращенный на днях в сборную футболист "Ахмата" Лечи Садулаева. Полузащитник хозяев по левому флангу со своей половины домчался с мячом до штрафной гостей, где запутал финтами трех защитников и нашел на линии вратарской Георгия Мелкадзе. Тот отпасовал назад Эгашу Касинтуре, который метров с десяти четко поразил дальний угол - 1:0, 3-я минута. Это четвертый гол легионера из Анголы в нынешнем первенстве.

Случившееся внешне не смутило тольяттинцев, сразу перехвативших инициативу и прочно завладевших мячом. Правда, за тайм им удалось лишь однажды угрожать воротам хозяев, когда Константин Марадашвили после стандарта головой чуть промахнулся мимо пустого угла.

В свою очередь, удар с близкого расстояния выведенного по правому краю к воротам Максима Самородова тольяттинцы успели заблокировать. Еще на 39-й минуте Самородов, получивший классный пас от Максима Сидорова, метров с семи попал в выскочившего из ворот Виталия Гудиева.

В перерыве Тедеев произвел две замены, сразу изменившие ситуацию на поле. "Акрон" резко прибавил в скорости и начал создавать голевые моменты. На 50-й минуте Бистрович четким пасом вывел к воротам правого защитника Дмитрия Пестрякова, выстрел которого Георги Шелилия вытащил из-под перекладины. А подачу с углового Дзюба преобразовал в удао угловой метров с семи, однако голкипер "Ахмата" сумел поймать мяч в нижнем углу.

Тут же Садулаев довольно безрассудно врезался в Гудиева, но главный судья Евгений Кукуляк ограничился "горчичником". После чего Черчесов поспешил убрать своего капитана с поля, сделав и еще пару замен.

Ну, а Шелия продолжал геройствовать, отразив в блестящем броске на 69-й минуте могучий удар Стефана Лончара метров с двадцати.

"Ахмат", вынужденный обороняться немалыми силами, перешел на контратаки, и одна из них стала голевой. Мануэл закрутил мяч, а выскочивший из-за спин защитников Брайан Мансилья головой в прыжке отправил его примерно с правого угла вратарской в сетку - 2:0, 72-я минута. А в конце встречи Мансилья заверши еще один выпад гостей четким ударом в ближний угол - 3:0, 90-я минута.

В результате грозненцы одерживать под руководством Черчесова очередную победу и, набрав 15 очков, идут на данный момент вровень с "Динамо" (Москва), "Спартаком" и казанским "Рубином".