В эти минуты проходит матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Егор Егоров из Нижнего Новгорода. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине игры команды голов не забили.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 19 набранных очков в девяти матчах сезона. «Ростов» располагается на 11-м месте в таблице. У жёлто-синих девять очков в девяти играх на старте текущего сезона РПЛ.