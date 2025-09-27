Тренер «Ахмата» Черчесов установил рекорд

Российский специалист Станислав Черчесов установил рекорд по беспроигрышной серии среди тренеров грозненского «Ахмата» в первых матчах на посту наставника клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает Telegram-канал Opta Sports.

© Газета.Ru

У «Ахмата» четыре победы и три ничьи при Черчесове, хотя начал «Ахмат» сезон с трех поражений подряд.

27 сентября «Ахмат» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче десятого тура РПЛ.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Эгаш Касинтура уже на 3-й минуте игры. Второй гол грозненской команды оформил Брайан Мансилья на 72-й минуте. На первой компенсированной ко второму тайму минуте Мансилья забил еще раз.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вышел с первых минут, однако помочь своей команде не смог.

«Ахмат», главным тренером которого является Станислав Черчесов, поднялся на седьмое в турнирной таблице национального первенства, набрав 15 баллов. «Акрон» под руководством Заура Тедеева имеет в активе семь баллов и находится в зоне стыковых матчей — на 14-й позиции.