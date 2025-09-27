"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ

Футбольный клуб "Ростов" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 0:0 в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

"Ростов" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (одна победа, четыре ничьих).

Ростовская команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. "Краснодар" занимает 2-е место, набрав 20 очков. Столько же имеет в активе московский "Локомотив", который располагается выше благодаря победе в личной встрече.

В следующем туре "Краснодар" 4 октября примет грозненский "Ахмат", "Ростов" 5 октября на выезде сыграет с "Оренбургом". Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Краснодар" 30 сентября на своем поле встретится с московским "Динамо", "Ростов" 2 октября в гостях сыграет с "Динамо" из Махачкалы.