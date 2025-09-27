Футболисты "Ливерпуля" потерпели первое поражение в текущем сезоне чемпионата Англии

Футболисты "Кристал Пэлас" дома со счетом 2:1 обыграли "Ливерпуль" в матче 6-го тура чемпионата Англии.

© Tom Dulat/ Getty Images

В составе победителей забитыми мячами отметились Исмаила Сарр (9-я минута) и Эдди Нкетиа (90+7). У проигравших отличился Федерико Кьеза (87).

"Ливерпуль", являющийся действующим чемпионом Англии, потерпел первое поражение в турнире в текущем сезоне. До этого матча подопечные Арне Слота одержали пять побед. "Кристал Пэлас" остается единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в чемпионате, клуб одержал три победы и трижды сыграл вничью.

"Ливерпуль" продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии с 15 очками, "Кристал Пэлас" с 12 очками идет на втором месте.

В следующем туре "Ливерпуль" 4 октября на выезде сыграет с "Челси", "Кристал Пэлас" на следующий день в гостях встретится с "Эвертоном". Также на следующей неделе командам предстоит сыграть в еврокубках - "Ливерпуль" 30 сентября проведет выездной матч с турецким "Галатасараем" в Лиге чемпионов, "Кристал Пэлас" 2 октября в Лиге конференций в гостях сыграет с украинским "Динамо".