«Ювентус» сыграл 1:1 с «Аталантой»

«Ювентус» поделил очки с «Аталантой» (1:1) в 5-м туре Серии А.

Матч проходил на «Альянц Стэдиум».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

В добавленное к первому тайму время счет открыл полузащитник гостей Камаль Сулемана. На 78-й забил защитник Хуан Кабаль. На 80-й полузащитник Мартен де Рон получил вторую желтую карточку и был удален.