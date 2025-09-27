«Ювентус» сыграл 1:1 с «Аталантой» – Кабаль сравнял на 78-й, де Рона удалили на 80-й
«Ювентус» поделил очки с «Аталантой» (1:1) в 5-м туре Серии А.
Матч проходил на «Альянц Стэдиум».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
В добавленное к первому тайму время счет открыл полузащитник гостей Камаль Сулемана. На 78-й забил защитник Хуан Кабаль. На 80-й полузащитник Мартен де Рон получил вторую желтую карточку и был удален.
