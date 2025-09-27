Дзюба высмеял решение не удалять игрока «Ахмата» за фол на вратаре «Акрона»

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в своих соцсетях высмеял решение не удалять игрока грозненского «Ахмата» Лечи Садулаева за фол на вратаре тольяттинской команды Виталии Гудиеве.

«Желтая карточка. В Гудиева прыгнули спокойно», — написал Дзюба, выложив фото с ногой Гудиева.

Садулаев получил за фол желтую карточку.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась с результатом 3:0 в пользу «Ахмата». Счет в матче открыл Эгаш Касинтура уже на 3-й минуте игры. Второй гол грозненской команды оформил Брайан Мансилья на 72-й минуте. На первой компенсированной ко второму тайму минуте Мансилья забил еще раз.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вышел с первых минут, однако помочь своей команде не смог.

«Ахмат», главным тренером которого является Станислав Черчесов, поднялся на седьмое в турнирной таблице национального первенства, набрав 15 баллов. «Акрон» под руководством Заура Тедеева имеет в активе семь баллов и находится в зоне стыковых матчей — на 14-й позиции.

