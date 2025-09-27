Покер Глушенкова и гол Соболева принесли "Зениту" разгромную победу над "Оренбургом"

Нападающий Максим Глушенков записал на свой счет покер. Также после его удара на добивании отличился форвард Александр Соболев. Гости отыграли один мяч на 83-й минуте, воспользовавшись ошибкой вратаря Дениса Адамова. Хавбек оренбуржцев Владислав Камилов забил второй мяч пять минут спустя.

© ФК "Зенит"

Чемпионат России

10 тур

Голы: Глушенков, 22, 34, 77, 90+2, Соболев, 74 - Ценов, 83, Камилов, 88.

"Зенит": Адамов, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Барриос (Дркушич, 78), Вендел, Луис Энрике (Соболев, 73), Мантуан, Глушенков, Педро (Шилов, 78), Кассьерра (Мостовой, 73).

"Оренбург": Овсянников, Муфи, Ценов, Зотов, Ду Кейрос, Касимов, Чичинадзе (Гузина, 81), Оганесян (Ревазов, 46), Бубанья (Камилов, 46), Савельев (Жезус, 68), Томпсон (Рыбчинский, 81).

Предупреждения: Луис Энрике, 41, Камилов, 47, Барриос, 65, Соболев, 87.