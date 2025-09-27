Футболист "Зенита" Алип объяснил высокую результативность Глушенкова

Полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков стал больше забивать благодаря изменению отношения к игре. Такое мнение журналистам высказал защитник сине-бело-голубых Нуралы Алип.

В субботу "Зенит" дома обыграл "Оренбург" со счетом 5:2 в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Глушенков забил четыре мяча.

"Завтра на тренировке поздравим. Ничего особенного не готовим, еще много таких забьет. Почему стал забивать? Я не знаю, отношение, наверное, свое поменял, головой чуть-чуть по-другому думать начал", - сказал Алип.

Глушенков с шестью голами идет третьим в списке лучших бомбардиров РПЛ. Лидируют нападающий казанского "Рубина" Мирлинд Даку и полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков, у которых по восемь забитых мячей. Благодаря победе "Зенит" набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.