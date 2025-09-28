ЦСКА единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ

Завершился матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Балтика». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу красно-синих.

© Чемпионат.com

На 90+5-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев забил победный гол. Ранее, на 83-й минуте, защитник гостей Кевин Андраде получил красную карточку.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре московская команда победила «Сочи» (3:1), а «Балтика» разделила очки с «Ростовом» (0:0). В следующем туре ЦСКА встретится с московским «Спартаком» (5 октября), а «Балтика» — с махачкалинским «Динамо» (5 октября).