Черчесов призвал брать пример с Кадырова

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о посещаемости домашних матчей клуба, призвав болельщиков брать пример с Рамзана Кадырова, который посетил матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном», передает пресс-служба команды.

© ФК «Ахмат»

«Болельщикам надо брать пример с Кадырова. Мы не можем просить, мы можем только показать, чего мы хотим, как меняется клуб. Заставить никого невозможно, а вот заинтересовать», — сказал Черчесов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Эгаш Касинтура уже на 3-й минуте игры. Второй гол грозненской команды оформил Брайан Мансилья на 72-й минуте. На первой компенсированной ко второму тайму минуте Мансилья забил еще раз.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вышел с первых минут, однако помочь своей команде не смог.

«Ахмат», главным тренером которого является Станислав Черчесов, поднялся на седьмое в турнирной таблице национального первенства, набрав 15 баллов. «Акрон» под руководством Заура Тедеева имеет в активе семь баллов и находится в зоне стыковых матчей — на 14-й позиции.

