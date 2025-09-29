Силовики начали разгонять болельщиков возле стадиона "Кайрата"

Сотрудники правоохранительных органов начали разгонять болельщиков, которые собрались возле стадиона казахстанского "Кайрата", где вскоре начнется тренировка футболистов мадридского "Реала" перед матчем Лиги чемпионов, передает "Чемпионат". "Кайрат" и "Реал" сыграют 30 сентября. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. В первом туре общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" на выезде уступил лиссабонскому "Спортингу" (1:4), а "Реал" дома обыграл французский "Марсель" (2:1). В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.