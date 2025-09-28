«Спартак» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 10‑го тура РПЛ
Московский «Спартак» и нижегородский «Пари НН» объявили стартовые составы на матч тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).
Встреча на стадионе «красно‑белых» начнется в 19:30.
Стартовый состав «Спартака»: Александр Максименко (вратарь), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Александр Джику, Маркиньос, Игорь Дмитриев, Роман Зобнин (капитан), Пабло Солари, Эсекьель Барко, Жедсон Фернандеш, Манфред Угальде.
Стартовый состав «Пари НН»: Никита Медведев (вратарь), Юрий Коледин, Никита Каккоев, Свен Карич, Максим Шнапцев, Мамаду Майга (капитан), Андрей Ивлев, Егор Смелов, Даниил Лесовой, Олакунле Олусегун, Хуан Боселли.