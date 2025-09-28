Полузащитник махачкалинского «Динамо» Глушков признан лучшим игроком матча РПЛ с «Сочи»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков признан лучшим игроком матча 10‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) против «Сочи». Встреча в Каспийске завершилась со счетом 0:0. Глушков провел на поле всю игру. «Динамо» с 10 очками занимает 10‑е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре махачкалинцы сыграют в гостях против калининградской «Балтики» 5 октября. Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.