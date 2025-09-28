Махачкалинское «Динамо» и «Сочи» сыграли вничью в матче 10‑го тура РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и «Сочи» сыграли вничью в матче 10‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Игра прошла в Каспийске и завершилась со счетом 0:0.

«Динамо» из Махачкалы с 10 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» прервал пятиматчевую серию поражений, команда Игоря Осинькина с двумя очками располагается на последней строчке. В текущем сезоне РПЛ сочинцы не одержали ни одной победы.

В следующем матче махачкалинцы сыграют в гостях против калининградской «Балтики» 5 октября, в этот же день «Сочи» примет нижегородский «Пари НН».