ФИФА планирует внести изменения в правила исполнения пенальти

ФИФА намерена внести изменения в регламентацию исполнения пенальти, ожидается, что корректировки вступят в силу со следующего сезона. Об этом сообщает Bild.

Согласно предполагаемым нововведениям если вратарь отразит попытку взятия ворот «с точки», то после этого будет назначаться удар от ворот, независимо от отскока мяча. На данный момент не сообщается, как будут трактоваться ситуации, при которых мяч попадает в штангу или перекладину.

Отмечается, что для вступления в силу данное правило должно быть одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) — только этот орган имеет полномочия изменять правила футбола. Если в рамках ежегодного заседания результат голосования за поправки регламентации исполнения пенальти окажется положительным, то нововведение пройдёт через этап практических испытаний, лишь после этого новые правила могут стать общепринятыми.