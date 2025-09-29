Защитник ЦСКА готов уехать в Турцию

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что готов попробовать свои силы в чемпионате Турции, передает Sport24.

«Желание уехать? Смотря куда. Точно готов поехать в топ-6 лиг. Турция? Хотел бы там попробовать свои силы», — сказал Дивеев.

В матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику».

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини стало 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Калининградский клуб с активом в 17 баллов сохранил за собой пятую строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Балтика» в этот же день на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 19:00 мск.