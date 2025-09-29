Тренер «Реала» охарактеризовал игру «Кайрата» перед матчем в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о стиле игры казахстанского «Кайрата» перед матчем в Лиге чемпионов. Встреча 2-го тура общего этапа ЛЧ состоится завтра, 30 сентября, на стадионе «Центральны» в Алма-Ате и начнётся в 19:45.

— Можете дать основным игрокам передышку, рассматривали такой вариант?

— Мы будем выходить на матч и 11 человек выйдут на поле. Они будут настроены играть против «Кайрата».

— «Реал» подготовил что-то под «Кайрат»? Будут перестроения?

— Команда «Кайрат» хорошо организованная. У них будет серьёзный импульс. Они хорошо готовы как тактически, как и физически. Видели матчи со «Спортингом» и «Селтиком». Они играют в очень ясный футбол. Конечно, мы анализировали «Кайрат» с точки зрения отдельных личностей. До этого я не знал никого, теперь знаю. Есть моменты, за которые у меня переживания. «Кайрат» проиграл матч со «Спортингом», но были моменты. Нет сомнений, что они будут готовы, — передаёт слова Алонсо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.