Довбик после гола в ворота «Вероны» рассказал об отношениях с Гасперини

Центрфорвард «Ромы» Артём Довбик прокомментировал свой гол в матче 5-го тура Серии А с «Вероной» (2:0), отметив важность уверенности и доверия со стороны тренера.

© Чемпионат.com

«Для нападающего крайне важно чувствовать уверенность, и я рад, что удалось отличиться, пусть и с элементом везения. Это придаёт сил, но главное — победа команды и три очка.

Было много качественных моментов. Вижу прогресс как в физических кондициях, так и во взаимопонимании на поле. Я не загадываю наперёд. Главное — быть готовым к каждому матчу. Гасперини — наш наставник, мы учимся у него каждый день.

Я не опускал рук, ждал момента и использовал свой шанс. Для меня этот гол многое значит. Мы много говорили с Гасперини, я выкладывался на тренировках, и он это ценит. Рад, что получил возможность проявить себя», — приводит слова Довбика Voce Giallo Rossa.

В текущем сезоне у Артёма один гол в четырёх матчах Серии А.