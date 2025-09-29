«Барселона» повторила лучшую серию голов в истории клуба

28 сентября после победы над «Реалом Сосьедад» (2:1) в матче 7-го тура испанской Примеры «Барселона» забила в 44-й игре подряд во всех турнирах и повторила рекорд команды 1940-х годов. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Предыдущий рекорд принадлежал «Барсе» Хуана Хосе Ногеса: с ноября 1942-го по февраль 1944-го его команда также забивала в 44 встречах подряд.

Текущая серия началась 21 декабря 2024 года после домашнего поражения от «Атлетико» Мадрид (1:2) в 18-м туре Ла Лиги сезона-2024/2025. В предыдущей встрече «Барса» не смогла отличиться в матче с «Леганесом» (0:1). С тех пор прошло 44 игры и девять месяцев, в течение которых каталонцы неизменно забивали.

На данный момент «Барселона» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата.

В следующем туре каталонцы 5 октября сыграют в гостях с «Севильей».