"Балтика" может подать протест за удаление Андраде в матче с ЦСКА

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов допустил, что клуб может подать протест по поводу удаления защитника команды Кевина Андраде в матче с ЦСКА.

© ФК "Балтика"

"Любое поражение расстраивает. Есть вопросы по удалению Андраде. Обсудим и решим, будем ли подавать протест", — приводит слова Измайлова "Чемпионат".

"Балтика" на выезде уступила московскому ЦСКА в воскресенье, 28 сентября. Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 0:1. Колумбийский защитник получил две желтые карточки и был удален с поля на 83-й минуте встречи. Первое предупреждение было назначено Андраде за стычку с вратарем армейцев Игорем Акинфеевым, второе – за нарушение на нападающем ЦСКА Алеррандро.

После этой встречи ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 21 очко. "Балтика" занимают шестую строчку, записав в свой актив 17 очков.