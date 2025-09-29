Легенда «Зенита» призвал тренера «Спартака» скорректировать свое поведение

Футболист Радимов: Станкович должен скорректировать свое поведение

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович должен скорректировать свое поведение, передает «Матч ТВ».

«Станкович должен понять, что ребятам спокойнее, когда его нет на бровке. Он должен скорректировать свое поведение. Мы видим, что в такой ситуации у них получается лучше играть», — сказал Радимов.

«Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Жедсон Фернандеш, оформивший дубль.

После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.