Футболист «Балтики» обвинил судью матча с ЦСКА в предвзятости

Полузащитник калининградской «Балтики» Илья Петров обвинил в предвзятости главного арбитра встречи его клуба против ЦСКА Сергея Иванова. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Судейка поддушивал. За десять туров это первое такое судейство прям с первых минут», — заявил Петров.

Он добавил, что в эпизоде с удалением защитника «Балтики» Кевина Андраде у нападающего ЦСКА был офсайд.

Встреча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла в воскресенье, 28 сентября. «Балтика» потерпела поражение со счетом 0:1, а Андраде получил вторую желтую карточку и был удален на 83-й минуте.

Ранее работу судей в матче седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» оценил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Он назвал произошедшее идиотизмом.