Миранчук — лучший игрок 10-го тура РПЛ по созданным моментам

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук стал лучшим игроком 10-го тура Мир РПЛ по созданным голевым моментам, сообщается в телеграм-канале портала РУСТАТ. В матче с «Крыльями Советов» (3:2) Миранчук создал четыре голевых момента, на его счету одна голевая передача.

Сыгравший в той же встрече вратарь самарской команды Сергей Песьяков стал лидером 10-го тура РПЛ по сейвам, голкипер сделал четыре спасения.

Максим Глушенков в матче с «Оренбургом» (5:2) совершил шесть ударов в створ, оформив покер, а защитник ЦСКА Мойзес в победной игре с «Балтикой» (1:0) совершил 10 удачных обводок.

С лучшими игроками 10-го тура по другим показателям можно ознакомиться на картинке.

После 10 туров чемпионата России ЦСКА находится на первом месте в таблице, имея в активе 21 очко. На второй и третьей строчках расположились «Локомотив» и «Краснодар», у которых по 20 очков. Следующими идут «Зенит», набравший 19 очков, и «Спартак» (18).