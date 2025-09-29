«Акрон» обратился в ЭСК по ряду эпизодов матча с «Ахматом»

«Акрон» обратился в ЭСК по двум эпизодам с Дзюбой, по поводу подката Садулаева против Гудиева и другим моментам матча с «Ахматом»
Тольяттинский «Акрон» отправил запрос в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по ряду эпизодов матча 10‑го тура РПЛ с грозненским «Ахматом».
Субботняя встреча в Грозном завершилась поражением «Акрона» со счетом 0:3.
Как сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Акрона», клуб обратился в ЭСК сразу по восьми эпизодам. Два из них — решения главного арбитра Евгения Кукуляка назначить штрафные удары по итогам борьбы форварда Артема Дзюбы за мяч с игроками «Ахмата» на 20‑й и 75‑й минутах.
Также в обращении «Акрона» два момента с грубой игрой со стороны полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева: на 22‑й минуте против Эдгара Севикяна, на 56‑й — вратаря Виталия Гудиева, где, по мнению «Акрона», Судалаев должен был получить красную карточку. Также у тольяттинцев вызывают вопросы решения Кукуляка на 28‑й (фол на Максиме Кузьмине перед штрафной), 43‑й (желтая карточка Родригу Эсковаля), 49‑й (игра рукой Максима Сидорова) и 69‑й (фол Самородова) минутах матча.
Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
«Теоретически все могут победить на ЧМ. Интересно, как нас воспримут судьи» — тренер женской сборной России по гимнастике Булгакова
«Акрон» обратился в ЭСК по двум эпизодам с Дзюбой, по поводу подката Садулаева против Гудиева и другим моментам матча с «Ахматом»
Главный тренер «Торпедо» Исаков об отсутствии в составе Соколова и Атанасова: «Откройте статистику их последних игр и все будет очевидно»
«Теоретически все могут победить на ЧМ. Интересно, как нас воспримут судьи» — тренер женской сборной России по гимнастике Булгакова
«Акрон» обратился в ЭСК по двум эпизодам с Дзюбой, по поводу подката Садулаева против Гудиева и другим моментам матча с «Ахматом»
Главный тренер «Торпедо» Исаков об отсутствии в составе Соколова и Атанасова: «Откройте статистику их последних игр и все будет очевидно»