«Акрон» обратился в ЭСК по ряду эпизодов матча с «Ахматом»

Тольяттинский «Акрон» отправил запрос в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по ряду эпизодов матча 10‑го тура РПЛ с грозненским «Ахматом».

© ФК «Ахмат»

Субботняя встреча в Грозном завершилась поражением «Акрона» со счетом 0:3.

Как сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Акрона», клуб обратился в ЭСК сразу по восьми эпизодам. Два из них — решения главного арбитра Евгения Кукуляка назначить штрафные удары по итогам борьбы форварда Артема Дзюбы за мяч с игроками «Ахмата» на 20‑й и 75‑й минутах.

Также в обращении «Акрона» два момента с грубой игрой со стороны полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева: на 22‑й минуте против Эдгара Севикяна, на 56‑й — вратаря Виталия Гудиева, где, по мнению «Акрона», Судалаев должен был получить красную карточку. Также у тольяттинцев вызывают вопросы решения Кукуляка на 28‑й (фол на Максиме Кузьмине перед штрафной), 43‑й (желтая карточка Родригу Эсковаля), 49‑й (игра рукой Максима Сидорова) и 69‑й (фол Самородова) минутах матча.

