Объявлены судейские назначения на матчи 5-го тура Пути РПЛ Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.
30 сентября (вторник)
«Рубин» – «Зенит»: судья – Владислав Целовальников, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Хамид Талаев; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.
«Краснодар» – «Динамо» Москва: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Денис Петров, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Алексей Резников.
«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Маликов; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.
1 октября (среда)
«Пари НН» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Зуев.
«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Андрей Образко, Артём Перов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.
«Балтика» – «Акрон»: судья – Максим Перезва, помощники судьи – Алексей Ермилов, Евгений Синянский; резервный судья – Герман Коваленко; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Николай Иванов.
«Локомотив» – ЦСКА: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.
2 октября (четверг)
«Динамо» Махачкала – «Ростов»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Андрей Иванов.