Губернатор Воронежской области Александр Гусев одобрил назначение Сергея Ташуева на пост главного тренера "Факела".

По информации инсайдера Ивана Карпова, о назначении Сергея Ташуева вместо Игоря Шалимова в воронежский клуб объявят в ближайшее время. Также сообщается, что генеральный директор Роман Асхабадзе останется на своём посту.

Ранее Сергей Ташуев возглавлял "Факел" с 2023 по 2024 год. Он провёл в команде 21 игру, одержал шесть побед, семь раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений. Его уволили 26 апреля 2024 года по семейным обстоятельствам.

В воскресенье, 28 сентября воронежцы сыграли вничью с "Чайкой" (0:0). Подопечные Игоря Шалимова не могут выиграть в Первой лиге на протяжении трёх матчей подряд. После 12 туров "Факел" занимает третье местов в турнирной таблице, набрав 24 очка.