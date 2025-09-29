Бразильский футболист ЦСКА назвал единственную сложность в Москве

Бразильский футболист московского ЦСКА Матеус Алвес назвал единственную сложность, с которой он столкнулся в российской столице. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это холод.

«Но это вообще минимум, что может быть. Я очень хорошо себя чувствую, адаптировался», — заявил Алвес.

Бразилец перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу» в июле 2025 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей в чемпионате России, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

В апреле канадский хоккеист ЦСКА Джереми Рой рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в России.