Спортивный директор "Пари НН" высказался о возможном уходе из клуба

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

© Rusfootball

"Мы все наёмные сотрудники. Есть руководство. И оно принимает соответствующее решение. Удовлетворён ли я своей работой? Нет, конечно. Пока не то, что мы хотели. Изменения есть, но они не настолько быстрые, как бы мы этого хотели", - сказал Удальцов в интервью "СЭ".

Ранее губернатор Нижегородской области выразил доверие главному тренеру команды Алексею Шпилевскому и спортивному директору Александру Удальцову.

Вчера, 28 сентября "Пари НН" уступил на выезде московскому "Спартаку" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги с разгромным счетом 0:3. Это поражение стало для подопечных Алексея Шпилевского восьмым в нынешнем розыгрыше чемпионата. На данный момент нижегородцы занимают 15 строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

В следующем туре "Пари НН" сыграет в гостях против "Сочи". Встреча пройдёт в воскресенье, 5 октября.