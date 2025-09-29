Неймар надолго выбыл из строя

Нападающий бразильского «Сантоса» Неймар не сможет играть до конца ноября из-за травмы мышц бедра, сообщает издание L’Équipe со ссылкой на слова президента клуба Марсело Тейшейры. По данным источника, Неймар вернётся в строй примерно к началу декабря, когда в Бразилии завершается сезон регулярного чемпионата.

Отмечается, что получивший в сентябре травму форвард суммарно пробудет вне игры около шести недель. В 2025 году Неймар дважды травмировал заднюю поверхность бедра. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.