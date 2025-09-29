Розе и Палладино приглашали работать в «Спартак»

Марко Розе и Раффаэле Палладино приглашали работать в «Спартак».

Агенты контактировали с тренерами Марко Розе и Раффаэлем Палладино на предмет работы в России и в «Спартаке», сообщил Metaratings.

Розе, ранее работавший в «Лейпциге», ответил отказом.

Палладино, прежде возглавлявший «Фиорентину», также не изъявил желание обсуждать возможный вариант работы в России на текущий момент, но минимальные шансы, что специалист может изменить решение, сохраняются.

На данный момент «Спартак» под руководством Деяна Станковича находится на пятой позиции в таблице Мир РПЛ, имея в активе 18 очков в 10 матчах.