Мостовой обескуражен увольнением Шалимова

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «Матч ТВ» не исключил, что согласился бы возглавить воронежский «Факел».

В понедельник «Факел» объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера команды.

— Игорь Шалимов покинул «Факел». Вас удивило такое решение руководства?

— Я немножко обескуражен этим решением, потому что вот сейчас буквально увидел эту новость. Очень странное решение. Не понимаю, с чем это может быть связано. Команда идет наверху, в меньшинстве отстояли ничью. Есть много команд, которые идут ниже десятого места, и у них ничего не меняется. Я был недавно в Воронеже и свою долю поддержки вселил людям. Сказал, чтобы никто не боялся за «Факел», команда будет наверху. У них все есть. И стадион, и болельщики, и тренер. Я очень удивлен такому решению.

— Если «Факел» решит позвать вас в качестве главного тренера, пойдете?

— У меня нет лицензии главного тренера.

— Есть много клубов, где специалисты работают без лицензии…

— Таких случаев очень много. Еще есть случаи, что в командах работают люди, которые даже в футбол не играли, а учат куда бежать и отдавать… Книжек каких‑то начитались… Есть мистические, поразительные, иронические случаи. В нашем футболе удивляться нечему.

— Если вам позвонят все‑таки из «Факела»?

— Пока под вопросом.

— Отрицательного ответа тоже нет. Будете думать?

— Отрицательного ответа нет, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

После 12 туров «Факел» с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. В последних шести матчах чемпионата команда одержала одну победа, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения.

