Мостовой: «Обескуражен увольнением Шалимова. Возглавлю ли «Факел»? Отрицательного ответа нет, пока под вопросом»
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «Матч ТВ» не исключил, что согласился бы возглавить воронежский «Факел».
В понедельник «Факел» объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера команды.
— Игорь Шалимов покинул «Факел». Вас удивило такое решение руководства?
— Я немножко обескуражен этим решением, потому что вот сейчас буквально увидел эту новость. Очень странное решение. Не понимаю, с чем это может быть связано. Команда идет наверху, в меньшинстве отстояли ничью. Есть много команд, которые идут ниже десятого места, и у них ничего не меняется. Я был недавно в Воронеже и свою долю поддержки вселил людям. Сказал, чтобы никто не боялся за «Факел», команда будет наверху. У них все есть. И стадион, и болельщики, и тренер. Я очень удивлен такому решению.
— Если «Факел» решит позвать вас в качестве главного тренера, пойдете?
— У меня нет лицензии главного тренера.
— Есть много клубов, где специалисты работают без лицензии…
— Таких случаев очень много. Еще есть случаи, что в командах работают люди, которые даже в футбол не играли, а учат куда бежать и отдавать… Книжек каких‑то начитались… Есть мистические, поразительные, иронические случаи. В нашем футболе удивляться нечему.
— Если вам позвонят все‑таки из «Факела»?
— Пока под вопросом.
— Отрицательного ответа тоже нет. Будете думать?
— Отрицательного ответа нет, — сказал Мостовой «Матч ТВ».
После 12 туров «Факел» с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. В последних шести матчах чемпионата команда одержала одну победа, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения.
Прямые трансляции матчей ПАРИ Первой лиги смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Мостовой: «Обескуражен увольнением Шалимова. Возглавлю ли «Факел»? Отрицательного ответа нет, пока под вопросом»
Умар Кремлев — о встрече с Дональдом Трампом‑младшим: «Мы вместе будем защищать прозрачность бокса»
Ташуев о возможном возвращении в «Факел»: «Будет предложение, будем общаться. Сейчас ко мне никто не обращался»
Мостовой: «Обескуражен увольнением Шалимова. Возглавлю ли «Факел»? Отрицательного ответа нет, пока под вопросом»
Умар Кремлев — о встрече с Дональдом Трампом‑младшим: «Мы вместе будем защищать прозрачность бокса»
Ташуев о возможном возвращении в «Факел»: «Будет предложение, будем общаться. Сейчас ко мне никто не обращался»