Семин заявил, что экс-капитан «Спартака» не реализовал свои возможности

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что экс-футболист сборной России Денис Глушаков не до конца реализовал свой талант, передает Sport24.

«Мне кажется, таланта у Глушакова было больше. Наверное, он не полностью реализовал те возможности, которые у него были. Но многое зависело не от него, а от ситуаций», — сказал Семин.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.