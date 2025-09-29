«Бавария» собирает информацию о Влаховиче. Серб может заменить Кейна

«Бавария» собирает информацию о Душане Влаховиче.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может продать 25-летнего сербского форварда в январе. Срок его контракта с туринцами истекает следующим летом.

«Когда «Бавария» искала преемника Левандовского, то уже вела переговоры с представителями Влаховича. Клуб снова собирает информацию, поскольку он может стать преемником Кейна, если тот захочет уйти. Кроме того, есть вариант, что они наладят взаимодействие и будут играть вместе», – заявил журналист Bild Кристан Фальк.

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил интерес «Баварии» к Влаховичу. Он сообщил, что немецкий клуб уточнял данные по нападающему, включая условия его контракта и стоимость потенциальной сделки.

На данный момент предложение не было сделано, и переговоры о сделке не начались.