Российский тренер раскритиковал уровень РПЛ

Тренер Федор Щербаченко заявил, что Российская премьер-лига (РПЛ) не является великолепным чемпионатом, передает «Спорт уик-энд».

© Газета.Ru

«Чемпионат очень ровный, но не скажу, что великолепный. Многие игры приходится смотреть через «не могу», — сказал Щербаченко.

После десяти туров московский ЦСКА лидирует в чемпионате, набрав 21 очко. На втором месте идет столичный «Локомотив», имея в активе 20 баллов, «Краснодар» отстает от «Локомотива» по дополнительным показателям. Петербургский «Зенит» располагается на четвертом месте (19).

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.