«Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, «Барселона» – с «Атлетиком». Турнир снова пройдет в Саудовской Аравии в январе
Турнир состоится в городе Джидда с 7 по 11 января 2026 года. Саудовская Аравия в пятый раз подряд примет Суперкубок.
В другом матче 1/2 финала встретятся «Барселона» и «Атлетик». Очередность игр будет определена жеребьевкой.
Действующий обладатель трофея – «Барселона», победившая «Реал» (5:2) в январе 2025-го.
