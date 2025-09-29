Тюкавин высказался о своей физической форме

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал своё физическое состояние.

"Нормальное состояние, но нужные кондиции, понятно, ещё не набрал. Много предстоит работы впереди. Пропустил шесть с половиной месяцев, это немало времени. Пока что приём мяча, открывания, передачи не те. Придёт только через игры, всё будет хорошо", - сказал Тюкавин в интервью "Матч ТВ".

В пятницу, 26 сентября, московское "Динамо" одержало выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" в 10 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Даниил Фомин, Бителло и Иван Сергеев, в составе самарцев - Ильзат Ахметов и Томас Гальдамес.

Константин Тюкавин вышел на поле во втором тайме и не отметился результативными действиями. После 10 сыгранных туров бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе.

Напомним, что в марте этого года форвард получил травму крестообразных связок колена. Также в минувшем сезоне Константин Тюкавин провел за "Динамо" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи. Контракт Константина Тюкавина с клубом рассчитан до июня 2030 года.