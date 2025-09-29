Легенда «Спартака» ответил, вышла ли команда из кризиса

Легенда «Спартака» ответил на вопрос, вышла ли команда из кризиса

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что игра против столичного ЦСКА покажет, вышла ли команда из кризиса, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Можно уже говорить о том, что «Спартак» вышел из кризиса? Да. Ближайшая игра с ЦСКА это покажет. Сейчас шансы команд кажутся равными. Оба клуба находятся на подъеме», — сказал Гладилин.

«Спартак» сыграет с ЦСКА 5 октября. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

«Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Жедсон Фернандеш, оформивший дубль.

После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

Станкович не присутствовал на скамейке из-за того, что отбывает месячную дисквалификацию.

