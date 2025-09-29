Дасаев оценил возможный запрет на добивание после исполнения пенальти

Бывший голкипер московского Спартака и сборной СССР Ринат Дасаев оценил инициативу Международной федерации футбола (ФИФА) ввести запрет на добивание после исполнения пенальти. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, вратарям станет легче.

«Но как это скажется на зрелищности футбола, непонятно. Все эти нововведения не очень хорошо сказываются на футболе», — добавил Дасаев.

Об инициативе ФИФА по внесению изменений в правила, касающиеся исполнения пенальти, стало известно ранее 29 сентября. В организации обсуждается введение запрета на добивание, если вратарь отразил мяч. В таких случаях планируется назначать удар от ворот.

Дасаев вместе со «Спартаком» дважды выиграл чемпионат СССР, в составе сборной страны он стал вице-чемпионом Европы. В 1988-м Дасаева признали лучшим вратарем мира по версии IFFHS.