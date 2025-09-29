Помощник главного тренера «Чайки» Геннадий Зубов рассказали о физическом состоянии бывшего футболиста «Шахтёра» и новичка команды из Песчанокопского Александр Роспутько, не игравшего более 700 дней

Роспутько дебютировал за «Чайку» 15 сентября в матче 10-го тура Лиги Pari с «Черноморцем» из Новороссийска. Его команда проиграла со счётом 1:4, хавбек появился на поле на 57-й минуте. До «Чайки» он не играл в официальных матчах с 4 октября 2023 года