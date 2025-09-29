Генич: я не понимаю суть игры "Спартака"

Спортивный комментатор Константин Генич высказался об игре московского "Спартака".

"Понимаю ли я суть игры "Спартака"? Нет. Рандом. Я от своих слов не отказываюсь: Станкович тренер, который опирается на качество игроков, не на тактику. Может как угодно переставлять схемы, но он полагается исключительно на индивидуальные действия игроков. Станкович не переиграет Бердыева на футбольном поле в плане тактики. Он может выиграть матч лишь благодаря качеству игроков, которые сделают разницу", - приводит слова Генича "СЭ".

После 10 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. В 11 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА, который на данный момент лидирует в таблице с 21 баллом.

Напомним, что главный тренер "Спартака" Деян Станкович был удален в матче 8 тура чемпионата России со столичным "Динамо" (2:2). Специалист был дисквалифицирован на один месяц от всех соревнований под эгидой РФС. Сербский специалист является главным тренером московского клуба с лета 2024 года - ранее в СМИ появилась информация, что руководство клуба намерен отправить Станковича в отставку с поста главного тренера.