Артем Дзюба - лучший футболист РПЛ по нескольким ключевым показателям
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба стал лучшим игроком 10 туров РПЛ по нескольким из ключевых показателей.
Статистический портал "РУСТАТ" опубликовал рейтинг лучших футболистов 10 тура РПЛ - нападающий "Акрона" Артем Дзюба стал лучшим игроком чемпионата России по количеству выигранных единоборств (161 выигранное единоборство) и по количеству успешных действий в штрафной площади соперника (60 действий).
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего нападающего в 1,5 миллиона евро, контракт футболиста с тольяттинцами рассчитан до конца этого сезона.
После 10 сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 14 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 7 набранными очками. В 11 туре Российской Премьер-Лиги тольяттинцы сыграют на домашнем стадионе с петербургским "Зенитом".