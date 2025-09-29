Дзюба - лучший футболист РПЛ по нескольким ключевым показателям

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба стал лучшим игроком 10 туров РПЛ по нескольким из ключевых показателей.

© ФК "Акрон"

Статистический портал "РУСТАТ" опубликовал рейтинг лучших футболистов 10 тура РПЛ - нападающий "Акрона" Артем Дзюба стал лучшим игроком чемпионата России по количеству выигранных единоборств (161 выигранное единоборство) и по количеству успешных действий в штрафной площади соперника (60 действий).

В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего нападающего в 1,5 миллиона евро, контракт футболиста с тольяттинцами рассчитан до конца этого сезона.

После 10 сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 14 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 7 набранными очками. В 11 туре Российской Премьер-Лиги тольяттинцы сыграют на домашнем стадионе с петербургским "Зенитом".