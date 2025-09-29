«СКА-Хабаровск» обыграл «Урал» в матче 12-го тура Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Лиги Pari между екатеринбургским «Уралом» и «СКА-Хабаровск». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Станислав Матвеев. Гостевая команда победила со счётом 2:1.

© ФК «Урал»

Нападающий гостей Дмитрий Цыпченко открыл счёт в матче на 41-й минуте, реализовав пенальти. Во втором тайме он сделал дубль на 50-й минуте. Полузащитник хозяев поля Илья Ишков сократил разрыв в счёте на 69-й минуте.

После 12 матчей Первой лиги уральцы набрали 24 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Хабаровская команда заработала 16 очков и располагается на девятой строчке.