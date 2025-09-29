Экс-игрок сборной России высказался о Заболотном

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат высказался об игре нападающего "Спартака" Антона Заболотного.

"Заболотный — игрок замены в сегодняшнем "Спартаке". Он нужен для атмосферы в коллективе, не больше. Летом "Спартаку" нужен был габаритный форвард, но пока Заболотный не справляется с этой ролью. Некоторые болельщики ждали от его трансфера больших результатов, но пока мы их не видим", - цитирует Граната Metaratings.

Антон Заболотный перешел в московский "Спартак" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил однолетний контракт. Нападающий провел за красно-белых во всех турнирах 9 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. В июне текущего года форварду исполнилось 34 года.

После 10 сыгранных туров красно-белые располагаются на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. В 11 туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с ЦСКА, который лидирует в таблице с 21 баллом в своем активе.