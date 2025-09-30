"Рубин" и "Зенит" объявили стартовые составы на кубковый матч

Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура Пути РПЛ Кубка России между "Рубином" и "Зенитом".

© ФК "Зенит"

Матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между казанским "Рубином" и петербургским "Зенитом" состоится сегодня, 30 сентября. Игра пройдёт на стадионе в Казани. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Целовальниковым.

© Официальный сайт Кубка России

Сине-бело-голубые в прошлом туре выиграли у "Ахмата" со счётом 2:1, а казанцы уступили "Оренбургу" (0:0, 2:4 по пенальти). После четырёх туров команда Семака возглавляет группу A c 12 очками, а подопечные Рахимова находятся на третьем месте, имея в своём активе четыре очка.